Nach Julius-Hirsch-Ehrenpreis : Die Toten Hosen gegen die „Fratze der Hässlichkeit“

Düsseldorf Punk und Fußball, ein Künstlerleben gegen Rechts und für soziales Engagement: Da finden Campino und der DFB einen Konsens.

Die gesamte Band habe sich erst einmal schütteln müssen, als sie die Nachricht erreichte, sie soll für ihr Lebensengagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung den Julius-Hirsch-Ehrenpreis des DFB bekommen, verriet Campino nach einer emotionalen Auszeichnungsveranstaltung in Frankfurt.

„Was wir zur Zeit beobachten, ist eine Radikalisierung im Netz. Dort präsentiert sich die wirkliche Fratze der Hässlichkeit. Diese Menschen sind extrem gut organisiert und zeigen offen, dass sie da sind“, sagte der 57-Jährige zum Rechtsruck in jenem Land, das durch seine Vergangenheit besonders vorsichtig mit dem Thema umgehen müsse. Der heute in Tel Aviv lebende Zvi Cohen (88), Überlebender des KZ Theresienstadt, mahnte als Zeitzeuge mit einer bewegenden Schilderung seiner Erlebnisse im Dritten Reich.

„Rechtsextremes Gedankengut gab es schon immer. Durch das Internet sehen wir nun, wie tief es schon in unser gesellschaftliches Bewusstsein eingedrungen ist“, warnte Campino. Und im Fußball, in den Fanblöcken müsse man bei allen Fortschritten weiter gegen den Faschismus ankämpfen. Es gebe „immer noch zu viele Vereine, in denen Rechtsaußen die Oberhand hat und alles andere wegzudrücken versucht“.