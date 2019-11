Julius-Hirsch-Ehrenpreis : DFB zeichnet Tote Hosen für Engagement aus

Düsseldorf Ehrung für die Toten Hosen: Die Düsseldorfer Rockband wird vom DFB für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Seit 2009 stiftet der DFB den Ehrenpreis für Personen aus dem öffentlichen Leben, die sich aus Sicht der Jury durch ihr Verhalten oder Schaffen als besonders antidiskriminierend herausgestellt haben. Nach den Angriffen in Rostock-Lichtenhagen 1992 spielte die Punkband vor 200.000 Zuschauern auf der Demonstration „Es wird Zeit“ im Bonner Hofgarten und beteiligte sich im vergangenen Jahr beim Open-Air-Konzert „Wir sind mehr“ in Chemnitz gegen Rassismus.

Frühere Preisträger waren unter anderem „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. Die Verleihung findet am 18. November in Frankfurt am Main statt Die Band um Frontman Campino wird in kompletter Besetzung vor Ort sein. Die Laudatio hält Sänger Thees Uhlmann.