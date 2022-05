Gerhard Lung: „Grundsätzlich herrschen in allen Fußballstadien bedingt durch ihre geschlossene Bauweise meist schlechte Bedingungen für den Rasen. In der Regel staut sich die Hitze über der Grasnarbe und erreicht dort in der warmen Jahreszeit selbst in unseren Breitengraden schnell 50 Grad Celsius und mehr. Viel zu heiß für jeden Rasen, besonders dann, wenn er noch belastbar sein soll. Um den Rasen zu kühlen, wird in Katar auf technische Belüftungs- und Kühlungssysteme gesetzt, die der Luft beim Zirkulieren helfen. In Deutschland ist die Kühlungsberegnung („Syringing“) weit verbreitet. Dabei lässt man feinen Sprühnebel verdunsten, der den Rasen kühlt. Den gleichen Effekt kann man zuhause auch gut mit dem Rasensprenger erreichen.“