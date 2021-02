Im Video : Die schlechtesten Elfmeter der Fußball-Geschichte

Düsseldorf Blamage statt Torjubel: So erging es schon einigen Fußballern, die sich vom Elfmeterpunkt versuchten. Wir haben die schlechtesten Strafstöße aller Zeiten im Video zusammengetragen – einer ist erst wenige Stunden alt.

Während der FC Bayern seinen Sieg im Finale der Klub-WM feierte, gab es beim Spiel um Platz drei einen ganz anderen unrühmlichen Höhepunkt. Nachdem sich die Teams über 120 Minuten abgemüht hatten und keinem ein Tor gelungen war, ging es ins Elfmeterschießen. Der erste Schütze des Al Ahly SC aus Kairo traf. Und dann kam der Auftritt von Sao Paulos Rony: Er blickt auf das Tor, läuft aus weiter Entfernung via Bogen an, macht plötzlich ganz kurze Schritte, blickt auf, will den Torwart äußerst lässig verladen - und verschießt dann absolut kläglich in die Arme von Keeper El-Shenawy.