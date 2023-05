Viele Quellen geben David Pratt vom englischen Siebstligisten Chippenham Town als schnellsten Rotsünder aller Zeiten an. Der Spieler flog drei Sekunden nach Anpfiff der Partie in Bashley vom Platz, nachdem er einen Gegenspieler rüde attackiert hatte.

Aber einer war noch schneller. Im Spiel gegen Darlington am 24. November 1999 flog Walter Boyd nach null Sekunden Einsatzzeit vom Platz. Boyds Klub FC Swansea hatte im Spiel gegen Darlington einen Freistoß zugesprochen bekommen, als Boyd eingewechselt wurde. Bevor der Schiedsrichter die Partie anpfiff, schlug Boyd einem Gegner den Ellenbogen ins Gesicht und sah die Rote Karte.