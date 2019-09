Kolumne Gegenpressing : Die Fußballwelt vereint in Blau

Die Fußballwelt vereint in Blau

Meinung Teheran Die junge Iranerin Sahar Khodayari hat sich selbst angezündet, weil sie kein Fußballspiel sehen durfte. Die Fifa hat lange weggesehen. Nun machen internationale Klubs Druck.

Eine junge Frau kann sich nur verkleidet als Mann ein Fußballspiel ansehen, sie trägt eine blaue Perrücke und einen langen Mantel. Sie fliegt auf, wird am Eingang zum Azadi-Stadion in Teheran im Iran festgenommen. Immer wieder wird sie vor Gericht gezerrt. Sahar Khodayari, gerade einmal 29, ist so verzweifelt, dass sie sich nach einem Prozesstermin vor dem Gebäude selbst anzündet. Sie erliegt später ihren schweren Brandverletzungen. Iran ist das einzige Land der Welt, das Frauen generell den Zutritt zu Fußballspielen verweigert. Doch nun regt sich zumindest vereinzelt Widerstand. Im Land selbst. Aber auch viele internationale Klubs überall auf der Welt bekennen Farbe.