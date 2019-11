Am 25. Januar 1995 spielt Éric Cantona, für sein Temperament bekannt, mit Manchester United bei Crystal Palace. Im Laufe des Spiels handelt der Franzose sich einen Platzverweis ein und muss in die Kabine. Auf dem Weg dorthin wird er von einem Heimfan beschimpft, der genaue Wortlaut ist unklar. Cantona reagiert unbedacht und hitzig: Er stürmt auf den Fan zu, springt und trifft ihn gezielt mit seinem rechten Fuß auf der Brust. Verband und Fifa sperren ihn für ein halbes Jahr. Außerdem soll er zwei Wochen in Haft, was in 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit umgewandelt wird.