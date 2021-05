Peter Frymuth

Der frühere Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf ist Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes. Als dieser ist er einer der Vizepräsidenten des DFB. Frymuth kennt die Machtspiele im Verband. Er ist oft der Strippenzieher im Hintergrund, der zwischen den Parteien vermittelt und die Landesverbände auf dem Laufenden hält. So war es auch diesmal. Der 64-Jährige gehörte zu den drei Vizepräsidenten, die Gespräche mit Curtius und Keller führten, um herauszufinden, was zum Zerwürfnis geführt hat, wer Schuld an dem Streit trägt und was überhaupt die Gründe sind. Ihre Analyse der Situation sollte den Landesverbänden helfen, einzuschätzen, wer in der DFB-Führung wie agiert. Den Streit klären konnten Frymuth und Kollegen am Ende nicht mehr.

Note: 2