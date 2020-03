Kolumne „Anstoß“ : Chance auf Frieden zwischen Fans und Funktionären

Düsseldorf Die Fronten zwischen den organisierten Fans und den DFB-Funktionären waren vor der Spielpause verhärtet. Die Corona-Krise bietet die Gelegenheit, sich zu besinnen und einen Schritt aufeinander zu zu gehen. Dazu müssen sich beide Seiten bewegen.

Die Krise, so hört man jetzt oft, ist eine Chance zur Besinnung. Ich stelle mir dann gern vor, wie der DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius im Homeoffice sitzt und einer Taube dabei zuschaut, wie sie sich auf einem Zweig niederlässt. Bei Taube denkt der Generalsekretär Curtius vielleicht an Frieden – ja, so naheliegend können manchmal Gedanken sein –, und bei Frieden denkt er an Ultras – manchmal sind Gedanken doch nicht so naheliegend.

Vielleicht aber denkt der Generalsekretär Curtius mitten in der großen Krise tatsächlich darüber nach, wie Frieden zu schaffen ist zwischen Funktionären und organisierten Fußballfans. Aus mehreren Gründen: Erstens ist Frieden an sich ein erstrebenswerter Zustand. Zweitens kommt es dabei sehr auf die Funktionäre an. Schließlich sind das erwachsene Menschen, die an Einsicht den manchmal doch sehr kindsköpfigen Ultras überlegen sein sollten. Drittens braucht der Fußball einen Friedensschluss, um nicht endgültig in mindestens zwei Lager auseinanderzufallen. Und viertens ist der DFB als Sachwalter des Amateur- und des Profisports von seiner Natur her der Vermittler zwischen dem Sport für alle, der auch allen gehört, und dem Kommerz. Eigentlich.