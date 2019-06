Ehemaliger Nationalspieler : Didi Hamann in Sydney wegen häuslicher Gewalt vor Gericht

Didi Hamann in Sydney wegen häuslicher Gewalt vor Gericht

Sydney Dietmar Hamann steht in Australien vor Gericht. Es geht um den Vorwurf der häuslichen Gewalt.

Der frühere Fußball-Nationalprofi und einstige Liverpool-Spieler Dietmar „Didi“ Hamann muss sich in der australischen Metropole Sydney wegen eines mutmaßlichen Vorfalls häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten. Er plädierte am Donnerstag vor dem Lokalgericht Waverley auf nicht schuldig, einen tätlichen Angriff auf eine Frau verübt zu haben. Der 45-Jährige wird beschuldigt, die Frau am 21. Juni gestoßen zu haben.