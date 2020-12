Fifa-Sitzung : Klub-WM 2021 findet im bisherigen Format in Japan statt

Klub-WM 2021 findet im bisherigen Format in Japan statt

Zürich Eigentlich wollte die Fifa die Klub-WM ab 2021 in einem neuen Modus mit mehr Mannschaften ausspielen lassen. Durch die verschobenen Nationalmannschafts-Turniere bleibt aber alles erstmal beim alten.

Die Klub-WM 2021 des Fußball-Weltverbandes Fifa findet noch im alten Modus mit nur sieben Teams statt. Das Turnier werde im Dezember 2021 in Japan gespielt, sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino am Freitag nach der Sitzung des Fifa-Rats. Ursprünglich hätte im Sommer 2021 eine reformierte Klub-WM mit 24 Mannschaften in China stattfinden sollen. Wegen der coronabedingten Verschiebung der EM 2020 und der Copa América um ein Jahr war das Turnier aber ebenso verlegt worden. Ein neuer Termin für die Premiere der neuen Klub-WM steht noch nicht fest.