DFB-Vizepräsident : Rainer Koch in Uefa-Exekutivkomitee gewählt

Amsterdam Der deutsche Fußball hat in Europa wieder ein Stimme: DFB-Vizepräsident Rainer Koch ist in das Exekutivkomitee der Uefa gewählt worden. Der Platz war durch den Rücktritt des früheren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel frei geworden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun auch offiziell seinen "Außenminister": Am Dienstag ist DFB-Vizepräsident Rainer Koch auf dem 44. Kongress der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Amsterdam wie erwartet ins Uefa-Exekutivkomitee gewählt worden - der 61-Jährige war ohne Gegenkandidaten angetreten und wurde von den Delegierten per Akklamation ins Amt gehoben. Koch gehört dem Gremium zunächst für ein Jahr an.