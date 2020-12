Scharfe Kritik : DFB-Vize Peters beklagt „fehlendes Miteinander“ und „Misstrauen“

Übte vernichtende Kritik am eigenen Verband: Peter Peters. Foto: dpa/Thomas Böcker

DFB-Vizepräsident Peter Peters, der gleichzeitig auch Präsidiumsmitglied bei der DFL ist, kritisiert die Führung des eigenen Verbandes. Statt sich in Machtkämpfe zu verrennen, seien jetzt harte Entscheidungen gefragt, um den DFB neu aufzustellen.

DFL-Aufsichtsratschef Peter Peters hat massive Probleme im deutschen Fußball angeprangert und auch die DFB-Führung scharf kritisiert. Zugleich mahnte der 58-Jährige Gesprächsbedarf „über tatsächliche und vermeintliche Fehlentwicklungen“ an. „Kritisch mit Blick auf die Dissonanzen beim DFB sehe ich das fehlende Miteinander in der Spitze ohne jedes Vertrauen“, sagte der 1. Vizepräsident Profifußball des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einem „Kicker“-Gastbeitrag (Donnerstag).