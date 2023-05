Kein „Putin-Versteher“ DFB-Vize rudert nach Post über ukrainischen Staatschef Selenskyj zurück

Winkler hatte Selenskyj am Sonntag in einem Beitrag in den Sozialen Medien als „ehemaligen ukrainischen Schauspieler“ bezeichnet, aufgrund dessen Besuch in Berlin sei durch eine „Allgemeinverfügung“ die City „weitestgehend abgeriegelt“ und „die Spree für Touristen teilweise gesperrt“. Dazu stellte der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes ein Bild des Sowjetischen Ehrenmals im Berliner Stadtteil Treptow.