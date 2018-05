DFB verurteilt Randale bei Amateur-Tag: „Das sind keine Fußballfans“

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund hat die Ausschreitungen bei mehreren Landespokal-Endspielen der Amateure am Pfingstmontag scharf verurteilt.

„Einigen Besuchern ging es leider in keiner Weise um Fußball. Das sind keine Fußballfans, wir werden uns von ihnen den Finaltag der Amateure nicht kaputtmachen lassen“, sagte der für den Amateurfußball zuständige DFB-Vizepräsident Rainer Koch in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung.