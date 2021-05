"Entscheidung Mitte nächster Woche" : DFB-Sportgericht vertagt Keller-Urteil und verzögert Rücktritt

Das Urteil im Verfahren gegen den scheidenden DFB-Präsidenten Fritz Keller wegen des von ihm verursachten Nazi-Eklats ist vertagt worden. Mit einer Entscheidung ist erst Mitte nächster Woche zu rechnen.

Den Dortmunder Pokalsieg verfolgte Fritz Keller als stiller Beobachter im Berliner Olympiastadion, seinen letzten großen Auftritt als DFB-Präsident hatte er aber hinter verschlossenen Türen - als "Angeklagter". In einer nicht öffentlichen mündlichen Verhandlung musste sich der 64-Jährige am Freitagnachmittag als erster DFB-Chef überhaupt vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verantworten. Zwar vertagte die Ethikkammer das Urteil im Nazi-Eklat, auf Kellers für Montag angekündigten Rücktritt soll dies aber keinen Einfluss haben.

"Für Mitte nächster Woche ist mit einer Entscheidung zu rechnen", sagte Hans E. Lorenz, der als Vorsitzender des DFB-Sportgerichts die Sitzung leitete, im Anschluss an die rund dreistündige Verhandlung. Schon am Dienstag hatte Keller seine "grundsätzliche Bereitschaft" erklärt, "nach Abschluss der Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht" zurückzutreten.

Aus Verbandskreisen war zu hören, dass Keller mit einem milden Urteil ein gesichtswahrender Abgang ermöglicht werden sollte - dabei war das nach seiner verbalen Entgleisung aus der Präsidiumssitzung am 23. April gar nicht mehr möglich. Dort hatte der DFB-Boss seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen und für allgemeines Entsetzen gesorgt, auch wenn Keller seither mehrfach um Entschuldigung gebeten hat.

Bereits beim DFB-Pokalfinale am Donnerstagabend hatte Keller nach der monatelangen Schlammschlacht in der Führungsspitze und dem Rücktritt vor Augen auf die Übergabe der Trophäe an den BVB verzichtet, dies verrichteten stattdessen zwei Nachwuchsfußballer. Ohnehin geht es beim DFB längst um die Weichenstellung für eine bessere Zukunft - und die ruft schon reichlich Kritik hervor.