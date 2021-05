Kein Strafe nach Nazi-Eklat : DFB-Sportgericht stellt Verfahren gegen Fritz Keller ein

Frankfurt Der ehemalige DFB-Präsident Fritz Keller ist durch seinen Rücktritt einer möglichen Strafe nach dem Nazi-Eklat entgangen. Die Ethikkammer des DFB-Sportgerichts stellte das Verfahren gegen ihn am Mittwoch ein.

Fritz Keller wird nach seinem Rücktritt als DFB-Präsident für seine Nazi-Äußerung nicht mehr vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belangt. Die Ethikkammer des Gremiums habe mit Zustimmung der Ethikkommission das Verfahren eingestellt, teilte der DFB am Mittwoch mit. Der 64-Jährige entging mit der Entscheidung vom vergangenen Montag, sein Amt niederzulegen, einer möglichen Sperre.

Der Fall war am vergangenen Freitag verhandelt worden, drei Tage später vollzog Keller seinen angekündigten Rücktritt. Das Amt des DFB-Präsidenten sei „eines der schwierigsten, das in Deutschland zu besetzen ist“, sagte Lorenz. „Gefragt sind Persönlichkeiten, die zu einem vertrauensvollen Miteinander von Amateuren und Profis, von Ehrenamt und Hauptamt bereit und in der Lage sind.“