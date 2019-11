„Schluss mit der Untätigkeit des DFB“ : Referees richten Petition an DFB

Düsseldorf Schiedsrichter aus Krefeld fordern mehr Unterstützung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Kampf gegen Gewalt. Dafür haben sie eine Petition gestartet, in der sie deutliche Worte finden.

Krefelder Schiedsrichter haben eine Petition zur Bekämpfung der Gewaltangriffe auf Unparteiische gestartet. Die Petition richtet sich an das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und erwartet ein härteres Vorgehen im Umgang mit Angreifern. Unter dem Titel „Schluss mit der Untätigkeit des DFB“ fordert die Petition Maßnahmen, um die Schiedsrichter in den Amateurligen besser zu schützen. Dazu gehören lebenslange Sperren für Gewalttäter und eine Rechtsschutzversicherung für Schiedsrichter, um sicherzugehen, dass diese eine eventuelle zivilrechtliche Verfolgung nicht aus eigener Tasche stemmen müssen. Zudem fordern die Initiatoren, dass der DFB die Vorfälle konsequenter zur Anzeige bringt.

„Die Gewaltattacken gegen Schiedsrichter haben in den vergangenen Jahren an Häufigkeit und Brutalität deutlich zugenommen. Ein Ende der Spirale scheint dabei nicht in Sicht zu sein“, heißt es in der Petition weiter. Initiiert wurde das Gesuch von der Krefelder Arbeitsgruppe „Keine Gewalt gegen Schiedsrichter“, die unter anderem der frühere Drittliga-Schiedsrichterassistent Thomas Kirches mitbegründet hat.