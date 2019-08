Kommission will Freiburg-Chef : Rudi Völler hält Keller für eine gute Wahl als DFB-Präsident

Frankfurt am Main Die Findungskommission des Deutschen Fußball-Bundes schlägt den Regional- und Landesverbänden und der Deutschen Fußball Liga DFL einstimmig Fritz Keller zur Nominierung als Kandidat für das Amt des DFB-Präsidenten vor.

Die Wahl des neuen DFB-Präsidenten findet im Rahmen des DFB-Bundestages am 27. September 2019 in Frankfurt am Main statt. Keller ist derzeit Präsident des SC Freiburg. Die Kommission hat geplant, dass er sich zunächst am 21. August in Berlin der Konferenz der Regional- und Landesverbände sowie der Generalversammlung der DFL vorstellt. Danach soll er nominiert werden und sich der Öffentlichkeit vorstellen. Keller ist Winzer und führt in dritter Generation das Weingut seiner Familie. Keller gehören unter anderem ein Sternerestaurant und ein Hotel.