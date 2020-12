Nach öffentlicher Kritik : DFB-Präsidium rügt Peters

Der DFB hat sich nach der öffentlichen Schelte seines Vorstandsmitglieds Peter Peters zu Wort gemeldet und weist darauf hin, dass der Vizepräsident sich nicht an eine getroffene Vereinbarung gehalten habe.

Frankfurt/Main (SID) - Die öffentliche Kritik von Vizepräsident Peter Peters an der Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist bei den Präsidiumskollegen auf Unmut gestoßen. In einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme erinnerten die sechs DFB-Vizepräsidenten aus dem Kreis der Regional- und Landesverbände sowie Schatzmeister Stephan Osnabrügge an "die am 23. Oktober einstimmig getroffene Festlegung, nicht in den Medien übereinander, sondern persönlich und miteinander zu sprechen".