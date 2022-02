„Er will mich nicht, ich will ihn nich : DFB-Kandidat Peters spricht offen über Abneigung gegen Koch

„Er will mich nicht, ich will ihn nich

Frankfurt Peter Peters hat offen über seine Abneigung gegenüber Rainer Koch gesprochen und findet, dass dies der richtige Umgang mit der Situation sein.

DFB-Präsidentschaftskandidat Peter Peters hat offen wie selten zuvor über das zerrütte Verhältnis zu seinem Vizepräsidentenkollegen Rainer Koch gesprochen. „Ich finde das aktuelle Vorgehen völlig in Ordnung: Er will mich nicht, ich will ihn nicht“, sagte Peters im Interview der „Frankfurter Rundschau“ (Samstag). Peters und Koch führen den Deutschen Fußball-Bund seit dem Rücktritt von Ex-Präsident Fritz Keller im Mai 2021 interimsweise gemeinsam. Peters will beim DFB-Bundestag am 11. März in Bonn Kellers Nachfolge antreten.