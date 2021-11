FVM-Präsident erklärt Bereitschaft : Neuendorf bereit zur DFB-Kandidatur

Köln Bernd Neuendorf, Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein, will DFB-Präsident werden. Der 60-Jährige hat seine Kandidatur für den Chefposten im Deutschen Fußball-Bund bestätigt.

"Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Zuspruch erhalten. Das hat mich bestärkt, für dieses wichtige und verantwortungsvolle Amt zu kandidieren", betonte Neuendorf am Montag nach einer Sitzung der Regional- und Landesverbandspräsidenten in Frankfurt/Main. Damit ist eine Kampfabstimmung mit dem amtierenden Co-Interimspräsidenten Peter Peters (59) am 11. März 2022 auf dem DFB-Bundestag wahrscheinlich.

Dessen potenzieller Gegenkandidat Peters, der bereits seinen Rückzug als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL) angekündigt hat, war am Montag fast zeitgleich zu Neuendorfs Ankündigung in Frankfurt/Main bei der Vergabe des Julius Hirsch Preises 2021 anwesend gewesen. Zugegen war im Gesellschaftshaus auch der zweite Co-Interimspräsident des DFB, Rainer Koch.

"Wir beobachten sehr genau, was im Moment gerade beim DFB passiert und stärken im Hintergrund unsere Strukturen", sagte Gaby Papenburg als Mitgründerin der Frauen-Initiative "Fußball kann mehr" zuletzt der ARD-Sportschau, "wir werden uns institutioneller aufstellen. Und es wird im Dezember ein neues Papier von uns geben, in dem wir unsere Gespräche mit den Verbänden und Vereinen auswerten und einen möglichen zukünftigen Weg aufzeigen."

Papenburg schwebt eine Doppelspitze im DFB unter Beteiligung einer Frau vor: "Es gibt so viele gravierende Probleme, die der Verband in Zukunft zu bewältigen hat - diese Last wäre an der Spitze doch auf zwei Schultern viel besser verteilt, als nur auf einer. Und hier ein gemischtes Doppel zu haben - das wäre total passend." Dies war allerdings zuletzt bereits als Alternative in DFB-Kreisen ausgeschlossen worden.