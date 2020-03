DFB-Präsident setzt Prioritäten : Vorgehen gegen Rassismus für Keller „das wichtigste Thema derzeit“

Für DFB-Präsident Fritz Keller hat die Bekämpfung von Rassismus im Fußball oberste Priorität. Das sagte der 62-Jährige nach einer Expertenrunde in der Verbandszentrale.

„Dass wir als Fußball alles daransetzen, gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diffamierung aufzustehen, ist vielleicht das wichtigste Thema derzeit“, sagte er am Donnerstag bei einer Experten-Anhörung zum Rassismus in der Frankfurter Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes. „Deshalb bin ich dankbar, dass wir heute so viele mit am Tisch sitzen haben, die bei diesen Themen Haltung zeigen“, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag.