Designierter DFB-Boss Fritz Keller : „Freiburg bleibt immer Herzensverein“

Freiburg Der designierte DFB-Präsident Fritz Keller hat vor dem Bundesliga-Spiel seines SC Freiburg gegen den FSV Mainz 05 zu den Zuschauern im Schwarzwald-Stadion gesprochen. Dabei wurde der noch-Freiburger emotional.

Keller war von der Findungskommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für das Amt des DFB-Präsidenten vorgeschlagen worden . Der Winzer präsentiert sich am kommenden Mittwoch in Berlin bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) und auch den Regional- und Landesverbänden des DFB auf ihrer Tagung.

Der 62-Jährige soll auf dem Bundestag am 27. September in Frankfurt am Main gewählt werden. Seine Wahl gilt als sicher, sein Spitzenamt beim SC will er abgeben. „Freiburg ist am Rand, und die anderen sind im Zentrum“, sagte Trainer Christian Streich nach dem Spiel auf die Frage, ob Freiburg jetzt der Nabel der Fußballwelt sei - zumal ja auch Bundestrainer Joachim Löw aus Freiburg kommt.