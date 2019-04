Nachfolge von Grindel : Vogts plädiert für Rauball als DFB-Präsident

Mönchengladbach Für den früheren Bundestrainer Berti Vogts ist Reinhard Rauball der geeignete Nachfolger von Reinhard Grindel - für „zwei bis drei Jahre, um Ruhe in den Verband zu bringen“. Die Nachwuchsarbeit des DFB sieht der 72-Jährige kritisch, ist aber von Jung-Trainern wie Florian Kohfeldt beeindruckt.

Rauball ist Präsident von Borussia Dortmund und seit August 2007 Präsident des deutschen Ligaverbandes. Das Amt bei der Liga will er 2019 jedoch niederlegen, das hat Rauball angekündigt. Zuletzt hatte der 72-Jährige gesagt, dass der DFB über einen hauptamtlichen DFB-Präsident nachdenke und auch eine Frau im Amt vorstellbar sei. Für Vogts könnte Rauball für „die nächsten zwei bis drei Jahre“ die Präsidentschaft übernehmen, „um mit seiner Erfahrung Ruhe in den Verband zu bringen und in dieser Zeit einen neuen Präsidenten aufzubauen“.