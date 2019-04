Wahl eines neuen DFB-Präsidenten : DFB und DFL gehen gemeinsam auf Chefsuche

Anfang April ist Reinhard Grindel Reinhard als DFB-Präsident zurücktreten. Foto: dpa/Andreas Arnold

Frankfurt/Main Nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel hat der deutsche Fußball keine Stimme mehr bei der Fifa und der Uefa. Immerhin wollen DFB und DFL gemeinsam einen neuen DFB-Präsidenten suchen.

Gemeinsames Casting statt unwürdiger Personaldebatte: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) haben aus dem Zoff bei der Inthronisierung der "Fehlbesetzung" Reinhard Grindel ihre Schlüsse gezogen - die beiden Verbände gehen gemeinsam auf Chefsuche und wollen bis zum 26. Juli einen Konsens-Kandidaten für die Wahl eines neuen DFB-Präsidenten oder einer Präsidentin nominieren.

Um zuvor ein klares Profil des DFB-Bosses erstellen zu können, wird ein Personalberatungs-Unternehmen in den Prozess eingebunden. "Das Ziel von DFB und DFL ist es, auf dem DFB-Bundestag am 27. September 2019 in Frankfurt/Main einen Präsidenten beziehungsweise eine Präsidentin zu wählen, der oder die gemeinsam getragen wird und zum zu erstellenden Anforderungsprofil passt", ließ der DFB am Donnerstag wissen. Bei einer Präsidiumssitzung am 26. Juli, fünf Tage vor dem Ablauf der Nominierungsfrist, soll der neue DFB-Boss designiert werden.

Das Beratungs-Unternehmen soll nach dem Willen der Verbände "im Dialog mit internen und externen Interessengruppen wie den Regional- und Landesverbänden, Profiklubs, anderen Nationalverbänden oder Partnern des DFB ein Anforderungsprofil" entwickeln. Es gehe dabei "um eine Definition des Aufgabenzuschnittes auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse".

Zudem wollen die Verbände an einer strukturellen Neuordnung des DFB arbeiten. Im Mai sollen die Vorschläge dem Präsidium und Vorstand des DFB unterbreitet werden. Dabei müsse "die innere Struktur alle relevanten steuerlichen, wirtschaftlichen und sportpolitischen Aspekte berücksichtigen und modernen Anforderungen an Transparenz und Aufsicht genügen". In den Prozess sollen die Interessen des Amateur- und des Profifußballs "gleichermaßen Eingang" finden.

Foto: dpa, ase nic Infos Alle DFB-Präsidenten seit 1900.

Die Suche nach einem neuen Präsidenten war durch den Rücktritt Grindels in der vergangenen Woche nötig geworden. Am Mittwoch hatte Grindel, der von den Amateuren und gegen den Willen der Profis ins Amt gebracht worden war, auch seine Ämter in den Spitzengremien beim Weltverband Fifa und der Europäischen Fußball-Union (Uefa) niedergelegt.

Mit dem internationalen Rücktritt Grindels büßt der DFB voraussichtlich für ein Jahr schwer an Einfluss ein. Zwar hat der krisengeschüttelte Verband nun die große Chance, sich für die Zukunft breiter aufzustellen - bei den Mächtigen nicht mitreden zu können, ging aber schon 2017 schief.

Bereits im Zuge des Sommermärchen-Skandals hatte der DFB seine Stimme im Council des Weltverbands und im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union verloren, damals war Wolfgang Niersbach zur Niederlegung seiner Ämter gezwungen. Tatenlos musste der DFB deshalb zuschauen, als Fifa-Präsident Gianni Infantino die Aufstockung der WM auf 48 Mannschaften durchdrückte. Die deutsche Empörung verpuffte.

Turnusmäßig kann Grindels Nachfolger auf internationalem Parkett erst beim Uefa-Kongress im März 2020 gewählt werden. Die mit rund einer halben Million Euro dotierten Ämter bei der Fifa und Uefa dürften im Jobprofil einen nicht unwichtigen Platz einnehmen - wenn sie denn weiterhin vom DFB-Präsidenten übernommen werden sollen.

Da Grindel nicht nur an der Uhren-Affäre, sondern vor allem auch an der Aufgabenfülle des Präsidentenamtes gescheitert ist, könnten die Aufgaben künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. Einen DFB-Präsidenten "für Deutschland", speziell für den Amateurbereich, und einen internationalen "Gesandten", der in Fifa und Uefa die deutsche Stimme erhebt.

Sowohl in der Uefa als auch in der Fifa stehen richtungsweisende Entscheidungen an. In Europa wird in absehbarer Zeit die Reform der Champions League beschlossen. Gestritten wird unter anderem über Champions-League-Spiele am Wochenende. In der Fifa wird Infantino im kommenden Juni wiedergewählt. Zudem könnte beim Kongress in Paris die Aufstockung der WM 2022 in Katar auf 48 Teams beschlossen werden - wieder ohne einen deutschen Vertreter am Tisch.

