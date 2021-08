Wegen Wechselfehler : Preußen Münster legt Einspruch gegen Wertung des DFB-Pokal-Spiels ein

Münster Dem VfL Wolfsburg droht trotz eines Sieges das Aus im DFB-Pokal. Nach einem Wechselfehler wird Preußen Münster Einspruch gegen die Wertung der Partie einlegen, teilte der Regionalligist mit.

Der SC Preußen Münster legt Einspruch gegen die Wertung des DFB-Pokal-Spiels gegen den VfL Wolfsburg ein. Das gab der Verein am Montagnachmittag auf seiner Homepage bekannt. Der VfL Wolfsburg hatte beim Stand von 1:1 einen irregulären sechsten Wechsel vorgenommen und die Partie am Ende mit 1:3 für sich entschieden. Dadurch zog der Fußball-Bundesligist in die 2. Runde ein, während Münster ausschied.