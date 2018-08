Viktoria Kölns Mäzen verspricht 180.000 Euro für Pokal-Aus von RB Leipzig

Begegnung im DFB-Pokal : Viktoria Kölns Mäzen verspricht 180.000 Euro Prämie für Pokal-Aus von RB Leipzig

Viktoria Kölns Stefano Maier beim Jubel. Foto: dpa/dpa, mb jai

Köln Franz-Josef Wernze ist ein umtriebiger Sponsor in unteren Fußballligen. Er ist unter anderem Geldgeber von Regionalligist Viktoria Köln. Die Viktoria tritt am Sonntag im DFB-Pokal gegen RB Leipzig an. Und Wernze will unbedingt den Sieg.

Mäzen Franz-Josef Wernze schickt die Spieler vom Regionalligisten Viktoria Köln mit einer besonderen Motivation ins Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Bundesligist RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). "Ich habe bei einem Sieg 180.000 Euro ausgelobt. Für das Erreichen der 2. Runde würden wir ja 318.500 Euro TV-Geld erhalten...", sagte Wernze der Bild.

Der 70-Jährige ist Vorsitzender des Wirtschaftsrats und Geldgeber des rechtsrheinischen Klubs. Er engagiert sich aber auch finanziell beim Leipziger Stadtrivalen Lokomotive Leipzig.

"Es ist für mich ein persönliches Derby", sagte Wernze, der ankündigte, dass in Köln "auch von Lok Fans und eine Vorstandsdelegation im Stadion sein werden, um uns gegen RB zu unterstützen. Ich habe zudem viele Nachrichten mit den besten Wünschen für unser Spiel aus Leipzig erhalten".

(rent/sid)