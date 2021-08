Kleiner Erfolg für Wolfsburg : Berufung nach Pokal-Aus wird am Donnerstag verhandelt

Frankfurt Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann darauf hoffen, doch noch im DFB-Pokal zu bleiben. Der DFB wird die Berufung des Falls am Donnerstag verhandeln.

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag ab 13.30 Uhr in der Verbandszentrale in Frankfurt am Main mündlich die Berufung des Bundesliga-Tabellenführers VfL Wolfsburg gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts vom 16. August 2021. Dies gab der DFB am Montag bekannt. Geleitet wird die Verhandlung von Achim Späth, dem Vorsitzenden des DFB-Bundesgerichts.