Nach Pokal-Duell zwischen Bochum und dem BVB Stieler steht nach Elfmeter-Entscheidung wieder einmal in der Kritik

Nach dem Spiel gab es viel Gesprächsbedarf. Darüber, dass Borussia Dortmund in diesen Wochen auch schwierige Spiele gewinnt und wieder von Titeln träumt. Darüber, dass der VfL Bochum nach fünf Siegen unter Trainer Thomas Letsch im heimischen Stadion auch den BVB mächtig unter Druck setzen konnte. Darüber, dass Bochum doch bitteschön am Samstag in München beim FC Bayern gewinnen solle, damit endlich die nervigen Auswärtsniederlagen enden und der BVB seinen Rückstand im Meisterrennen verringern kann. Aber schlussendlich kam immer wieder das Gespräch auf die Elfmetersituation, in der Stieler wieder einmal keine gute Figur machte. Wie so häufig in den vergangenen Jahren.