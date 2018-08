Über diese Hürden könnten die Favoriten am Montag im DFB-Pokal stolpern

Berlin Mit Borussia Dortmund steigt der letzte Favorit in den DFB-Pokal ein. Für die zweite Runde brauchen die Borussen einen Sieg in Fürth. Auch die Partien von Freiburg und Hertha BSC versprechen Spannung.

Titelverteidiger Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und Zweitligist VfL Bochum sind bereits als Favoriten in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Auch am Montag könnte es einen Favoriten treffen:

SC Paderborn - FC Ingolstadt (Montag, 18.30 Uhr)

Besonderes: Der FC Ingolstadt leidet im DFB-Pokal an akutem Heimweh. Der Auftritt in Paderborn ist das 15. Auswärts-Pokalspiel in Serie. Am 13. August 2010 trug Ingolstadt sein bislang letztes Heimspiel im Pokal aus.