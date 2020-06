Terminkollision : DFB-Pokal und Eurovision Song Contest am gleichen Abend

Rotterdam Der Termin des Eurovision Song Contests kollidiert im kommenden Jahr mit dem Finale des DFB-Pokals. Ein Problem für die ARD: Sie hat die Rechte für beide Veranstaltungen und will beide übertragen.

