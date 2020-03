Sport1-Kommentator Höhner im Interview : „Man muss sich auch selber auf den Arm nehmen können“

Markus Höhner. Foto: Getty Images

Düsseldorf Sport1-Kommentator Markus Höhner gehört mit 30 Jahren Berufserfahrung zu den alten Hasen im Geschäft. Im Interview erklärt er seine Leidenschaft zum 1. FC Köln und prophezeit Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Union Berlin eine Verlängerung.

Von Sebastian Kalenberg

Herr Höhner, Sie sind sowohl auf Instagram als auch auf Twitter unterwegs. Wie wichtig sind die sozialen Netzwerken für Sie und Ihren Beruf?

Höhner Ich bin in den sozialen Netzwerken ja eher eine Randgeschichte und nutze das peripher. Natürlich kenne ich viele Leute aus meinem beruflichen Umfeld, die da intensiver mit umgehen. Mit Laura Wontorra (RTL-Moderatorin, Anm. d. Red.) flachse ich auch gerne mal über Instagram. Ich habe als Greenhorn keine 300 Abonnenten, sie 228.000. Insgesamt sehe ich das Ganze mit einem Schmunzeln, nutze es aber natürlich auch bewusst, wenn ich für meinen Job unterwegs bin und gebe Einblicke.

Wie sehen denn diese Einblicke in den Beruf eines Fußball-Kommentators aus? Was zeigen Sie Ihren Followern?

Höhner Nehmen wir mal das Beispiel Twitter: Damit habe ich 2014 begonnen, als ich mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Brasilien geflogen bin. Wenn ich die Möglichkeit bekomme so nah dran zu sein, dann schicke ich auch den ein oder anderen Schnappschuss – auch als Teil meiner Arbeit für SPORT1.

Der Ton in den sozialen Netzwerken ist zuletzt immer rauer geworden. Mussten Sie auch schon einen Shitstorm ausstehen?

Höhner Natürlich kommen auch mal kritische Töne, ganz selten war mal was Blödes dabei. Aber die Mehrheit ist total sachlich und witzig – und meistens auch berechtigt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann wird man über die sozialen Netzwerke darauf hingewiesen. Und meiner Meinung nach muss man dann auch die Größe haben über so etwas zu schmunzeln.

Um welche Fehler geht es da zum Beispiel?

Höhner Ich habe Pierre-Emerick Aubameyang aus Versehen mal „Omabeyang“ genannt. Da schrieb jemand auf Twitter direkt „#kannstdusonichterfinden“. Da muss man sich auch selber mal auf den Arm nehmen können (lacht).

Die sozialen Netzwerke haben unser aller Leben verändert, auch für Ihren Beruf kommen durch diese Plattform neuer Herausforderungen dazu. Stehen Fußball-Kommentatoren heute mehr im Fokus als früher?

Höhner Das hat sich bei mir mit den Jahren entwickelt, ist weniger über die sozialen Netzwerke passiert. Die Zeit spielt da eine gewisse Rolle. Ich mag an meinem Beruf, dass die Stimme eine gewisse Wiedererkennung erzeugt. Und mit der Zeit merken sich die Leute dann auch dein Gesicht, wenn das mal im Fernsehen zu sehen ist, weil sie deine Stimme schon so lange kennen. Das kommt bei mir durch die Montagsspiele, wenn man vorne am Moderatorentisch mal „Hallo" sagt, aber auch durch Formate wie den Doppelpass oder den Fantalk. Die Präsenz, die Zeit und hoffentlich auch eine gewisse Qualität spielen bei mir über die Jahre eine größere Rolle.

Sie sind Fan des 1. FC Köln: Hat das beruflich schon mal für Probleme gesorgt?

Höhner Ich hab Köln in meiner Karriere ja wirklich unglaublich oft kommentiert – auch in Derbys gegen Gladbach oder in Partien gegen Aachen, aber journalistischer und kritischer Berichterstatter bin ich immer geblieben. Es gab praktisch kein negatives Feedback. Wenn du später was in den Fanchats gefunden hast, haben die Aachener gesagt „Der blöde Kölner“ und die Kölner haben gesagt „Die Printe“. Unter Kollegen geht man immer schmunzelnd damit um, nach außen hin dosiert, in den letzten Jahren aber offensiver. Die Wahrheit ist, ich weiß wie sich ein Tor für die Lieblingsmannschaft anfühlt und bin froh, dass ich weiterhin großer Fan bin und privat weiterhin gerne zu Spielen gehe – das ist nicht bei allen Kollegen so.

Sie konnten sich das Fansein über die vielen beruflichen Jahre im Profifußball also bewahren?

Höhner Absolut! Ich lebe das jetzt nochmal anders, weil ich mit meinem Sohn zu den Spielen gehe – zu den verschiedensten Fußballspielen und auch zu anderen Sportarten. Ich liebe Fußball, ich liebe Sport. Und meine Maxime als Fan ist diese: Ich bin für jemanden und nicht gegen jemanden. Ich finde, ich habe die tollste Frau. Aber deswegen beschimpfe ich ja jetzt nicht alle anderen. Also, ich bin für Köln und nicht gegen Gladbach oder Leverkusen. Ich mochte eh von klein auf alle NRW-Clubs. Nehmen wir mal das Champions-League-Finale 2002. Da war ich im Stadion in Glasgow und habe natürlich zu Leverkusen gehalten (1:2 gegen Real Madrid, Anm. d. Red.). Sie hätten es so sehr verdient gehabt. Wir sind im Fernsehen ja auch kontrollierbar. Wenn ich bei einem klaren Elfmeter für Gladbach sagen würde, dass das eine Fehlentscheidung sei, dann würden ja alle sagen, was ist denn los mit dir? Ich weiß ja, dass ich in dem Moment einen Job mache. Man betrachtet ein Spiel sowieso völlig anders. Wenn ich ein Spiel als Fan sehe, achte ich oft nur auf den FC, wenn ich ein Spiel beruflich sehe, gucke ich selbstverständlich auf beide Mannschaften.

Gibt es Aspekte in Ihrem Beruf, die sich im Laufe der Zeit stark verändert haben? Haben Sie sich vielleicht sogar in Ihrer Art verändert?

Höhner Ich finde, das Wichtigste ist, dass man authentisch bleibt. Typ Markus Höhner, ist Typ Markus Höhner. Für mich war das Sachliche und die Nähe zum Spiel, das ich kommentiere, immer schon mehr Kriterium als andere Dinge. Und das habe ich über die Jahre eigentlich immer verfolgt und nie so wirklich verändert.

Am Mittwoch kommentieren Sie das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin (18.30 Uhr/Sport1). Wann beginnt bei Ihnen die Vorbereitung auf so ein Spiel?

Höhner Zum einen ist es eine „stetige Vorbereitung“ als Kommentator, du kannst ja nicht innerhalb von einer Woche alles drauf bekommen. Im konkreten Fall war es beim DFB-Pokal so, dass vor drei Wochen entschieden wurde, welches Spiel SPORT1 zeigt. Und tatsächlich habe ich da direkt schon angefangen mein Kaderblatt zu erstellen, wo alle Spieler beider Vereine draufstehen. Ich bin kein großer Freund mir das vorher taktisch aufzumalen, weil ich das im Spiel dann eh weiß, wenn ich die Aufstellungen sehe. Zudem habe ich das Glück gehabt, dass ich das Bundesligaspiel zwischen Union und Bayer – dieses dramatische 3:2 für Leverkusen in Berlin – für SPORT1 und Dazn als Zusammenfassung kommentiert habe. Da war ich schon in der Vorbereitung für das Pokalspiel und wusste deshalb, dass Unions-Keeper, Rafal Gikiewicz, letzte Saison in der zweiten Liga ein Tor erzielt hat. Solche Informationen kann man dann natürlich immer gut unterbringen.

Wie geht die Partie denn aus?

Höhner Ich glaube, dass das ein offenes und enges Ding wird, vielleicht sogar ein Spiel für die Verlängerung. Der Favorit tut sich zu Hause gerne mal schwer, weil er eigentlich nur verlieren kann. In dem Spiel ist meiner Meinung nach alles drin.

Ist ein Spiel mit Verlängerung auch für einen Kommentator anstrengender, als ein ganz normales Bundesligaspiel über 90 Minuten?