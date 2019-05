Pokalfinale wieder in gelbem Shirt : Keeper Gulacsi ist abergläubisch

Pokalfinale wieder in gelbem Shirt

Berlin Torhüter Peter Gulacsi von DFB-Pokalfinalist RB Leipzig hat gestanden, dass er abergläubisch ist. Deswegen wird er am Samstag wieder ein gelbes Torwarttrikot tragen wird.

RB-Leipzig-Torwart Peter Gulacsi wird im DFB-Pokalfinale am Samstag gegen den FC Bayern München abergläubisch sein gelbes Trikot überstreifen. „Das Outfit hat uns in diesem Jahr viel Glück gebracht. Ich glaube, in 14 unserer 16 Zu-null-Spiele trug ich Gelb“, verriet der ungarische Nationaltorhüter dem Fachmagazin „Kicker“ (Donnerstag).