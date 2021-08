Weniger Geld : Prämien-Auszahlung im DFB-Pokal wieder durch Corona beeinflusst

Frankfurt Im DFB-Pokal wird wohl auch in der neuen Saison weniger Geld ausgeschüttet. Das berichtet der „Kicker“ am Donnerstag. Dies geschehe coronabedingt.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie müssen die 64 Teilnehmer am DFB-Pokal weiterhin mit Einschränkungen bei der Ausschüttung der Prämien rechnen. Der Deutsche Fußball-Bund orientiert sich bei der Einnahmenverteilung an der Vorsaison, wie am Donnerstag auch der „Kicker“ berichtete.