Nach tagelangen Regenfällen Pokalspiel des FC Bayern in Saarbrücken stark gefährdet

Die Austragung des DFB-Pokalspiels des FC Bayern München beim 1. FC Saarbrücken am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) ist stark gefährdet. An diesem Montag findet eine Platzbegehung der Stadt Saarbrücken und des Saarländischen Fußballverbandes statt, wie der Drittligist bestätigte. Nach heftigen Regenfällen hatte das Ligaspiel der Saarländer am Sonntag gegen Dynamo Dresden zur Halbzeit abgebrochen werden müssen. Auf dem Rasen im Ludwigsparkstadion hatten sich zahlreiche Pfützen gebildet.