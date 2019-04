Mintzlaff und Reuter geraten nach Pokalkrimi aneinander : „Das ist an Arroganz und Unverschämtheit nicht zu überbieten“

„Das ist an Arroganz und Unverschämtheit nicht zu überbieten“

Augsburg Augsburgs Stefan Reuter und Leipzigs Oliver Mintzlaff sind nach einer hitzigen Schlussphase heftig aneinandergeraten. Reuter erhob schwere Vorwürfe gegen Leipzigs Geschäftsführer.

Nach dem Krimi zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig (1:2 n.V.) im Viertelfinale des DFB-Pokals sind die Geschäftsführer beider Klubs am Spielfeldrand aneinander geraten. Augsburgs Stefan Reuter und Leipzigs Oliver Mintzlaff lieferten sich ein heftiges Wortgefecht und warfen anschließend der jeweils anderen Seite Provokation vor. Augsburgs Co-Trainer Jens Lehmann schlichtete schließlich.

Mintzlaff erklärte, sich ausschließlich über Lehmann beschwert zu haben. "Ich war bei Jens Lehmann und habe gesagt, dass es nicht fair ist, permanent bei uns in der Coaching Zone zu stehen. Da sind die Gemüter hochgekocht. Das ist okay, das kann ich verstehen. Aber alles halb so wild", sagte Mintzlaff bei Sky.