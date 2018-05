Lothar Matthäus ätzt gegen Schiedsrichter Felix Zwayer

München Der nicht gegebene Elfmeter für den FC Bayern München im DFB-Pokal-Finale sorgte für hitzige Diskussionen um den Videoschiedsrichter. Lothar Matthäus kann die Entscheidung von Felix Zwayer nicht nachvollziehen.

"So etwas wie am Samstag kann sich ein Schiedsrichter nicht erlauben. Die Fehlentscheidung ist unverzeihbar", schrieb der 57-Jährige in seiner wöchentlichen Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.