Hansa siegt im Elfmeterschießen : Regensburg verpasst trotz Aufholjagd Pokal-Achtelfinale

Regensburg Der SSV Jahn Regensburg konnte sich trotz einer beeindruckenden Aufholjagd nicht belohnen und scheiterte im Elfmeterschießen an Hansa Rostock.

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat trotz einer Aufholjagd den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals verpasst. Im Liga-internen Duell mit Hansa Rostock verlor das seit sechs Spielen ungeschlagene Überraschungsteam im Elfmeterschießen mit 2:4. Nach 120 Minuten stand es 3:3 (2:2, 0:1). Aufsteiger Rostock steht damit nach 13 Jahren wieder einmal in der Runde der besten 16 Teams.

In einer vor allem von schlechten Sichtverhältnissen durch den starken Nebel geprägten Partie trafen Julian Riedel (9.), Streli Mamba (56.) und Pascal Breier (120.+1) für Hansa. Sarpreet Singh (71.) und Joel Zwarts (90.+1) hatten die Gastgeber vor 7360 Zuschauern in die Verlängerung gerettet. In dieser sorgte Steve Breitkreuz (101.) für die Führung, doch Breier schlug spät zurück.