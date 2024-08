Auf Augenhöhe mit den Großen Was den DFB-Pokal zu einem besonderen Wettbewerb macht

So entsprechen die Kabinen in aller Regel nicht jenem Höchstmaß an Bequemlichkeit, an das sich die Erstligisten daheim oder an anderen Bundesliga-Standorten gewöhnt haben. Und auch der Weg zum Platz führt die vornehmen Vorzeigekicker häufig in völlig unbekannte Nähe zum Fußball-Volk. Damit muss man erst mal klarkommen. Namentlich Bayern München hat da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Es jährt sich gerade zum 30. Mal der Tag, an dem der damalige Meister in der ersten Runde beim Drittligisten TSV Vestenbergsgreuth mit 0:1 verlor. Zwei Jahre darauf fusionierte der damalige Sieger mit dem Lokalrivalen Fürth zur Spielvereinigung Greuther Fürth und gab schon Bundesliga-Gastspiele. Aber das ist eine andere Geschichte.