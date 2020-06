DFB-Pokalfinale fix : Platz sieben reicht für Europa-League-Quali

München Gute Nachrichten für 1899 Hoffenheim: Die Sinsheimer wären nach dem DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch als Siebte bereits für die Europa-League-Quali qualifiziert. Hoffnungen auf internationale Spiele können sich unter anderem auch Freiburg und Hertha noch machen.

Nach dem Einzug von Titelverteidiger FC Bayern München und Bayer Leverkusen ins DFB-Pokalfinale reicht auch Platz sieben in der Bundesliga für einen internationalen Startplatz in der kommenden Fußball-Saison. Der Tabellensiebte würde sich aber nur für die Qualifikation zur Europa League qualifizieren. Aktuell belegt die TSG Hoffenheim diesen Platz, der in der Vergangenheit immer dann ausreichte, wenn ein besser platzierter Verein den Pokal gewann.