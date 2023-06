Höhepunkt in Berlin Fakten und unnützes Wissen zum DFB-Pokalfinale

Rekordschütze In den meisten deutschen Fußballstatistiken bleibt Gerd Müller unerreicht – so auch hier. Der einstige „Bomber der Nation“ brachte es in 62 Pokalspielen auf 78 Tore – erzielt aus allen Lagen und mit allen Körperteilen. Sein Geheimnis war gar keines. „Des kannst oder des kannst net“, hat er selbst gesagt. Ganz einfach also. Platz zwei in der Rangliste belegt ein anderer Müller, Vorname Dieter (Köln, Stuttgart, Saarbrücken, Offenbach), mit 48 Toren. Einzig noch aktiver Torjäger ist der nächste Müller, Vorname Thomas (FC Bayern), mit 33 Treffern.