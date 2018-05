Eintracht Frankfurt: Abschied mit Pokalsieg rührt Niko Kovac zu Tränen

Berlin/Frankfurt Niko Kovac verabschiedet sich mit dem Pokalsieg aus Frankfurt. Bei den Feierlichkeiten wird der Trainer immer wieder von seinen Gefühlen übermannt.

Niko Kovac hatte Tränen der Rührung in den Augen - schon wieder. Die 100.000 Fans beim Autokorso, die 70.000 Anhänger auf dem Römerberg, der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt - sein Abschied am Sonntag vom DFB-Pokal-Sieger Eintracht Frankfurt wurde dem ergriffenen Trainer nicht leicht gemacht. "Meine Lieben", rief Kovac den Massen zu, als er seine Stimme nach einem Moment des Innehaltens wiedergefunden hatte: "Es war ein wunderschöner Tag nach einem historischen Spiel. Der Pokal ist ein Geschenk von uns an Euch."

Ähnlich emotional war es schon in der Nacht zugegangen. Die feuchtfröhliche Pokalparty vor dem Brandenburger Tor war bereits in vollem Gange, als Kovac der jubelnden Fanschar noch einmal die Trophäe entgegenreckte. Beseelt vom ersten Titel seit 30 Jahren lauschte der Erfolgstrainer den Gesängen, die Berlin auch weit nach Mitternacht erfüllten. "Ihr habt immer zu uns gehalten", schrie Kovac vom Balkon: "Ich freue mich, Teil eurer Geschichte zu sein!"

Spätestens in diesem Moment waren all die Anfeindungen und Beschimpfungen vergessen, die der 46-Jährige wegen seines bevorstehenden Wechsels zu den Bayern hatte ertragen müssen. Die Anhänger feierten Kovac - und der genoss. Es war das filmreife Ende einer (größtenteils) wundervollen Ehe.

„Das wird alles in meinem Herzen bleiben“

"Irgendwann im Leben kommen Situationen, die nicht ganz einfach sind", sagte Kovac. Sein sensationeller Triumph im Endspiel des DFB-Pokals gegen die scheinbar übermächtigen Bayern war so ein Moment, und der ging dem emotionalen Trainer sichtlich nahe. "Ich bin zwar weg, aber ich werde den Klub nie vergessen. Das alles wird immer in meinem Herzen bleiben."

Kovac, der eine lebenslange Mitgliedschaft im Verein besitzt, meinte die Rettung in der Relegation vor zwei Jahren, die er nach einer kurzen Eingewöhnungsphase im kniffligen Umfeld am Main erreicht hatte. Er meinte ebenso die unglückliche Pokalniederlage im Vorjahr an gleicher Stelle, die den Verein noch enger zusammenrücken ließ. Und natürlich den großen Schlusspunkt am Samstag, der bis um 6.30 Uhr mit kalten Getränken aus dem goldenen Pokal gefeiert wurde.