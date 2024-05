Außenseiter im DFB-Pokal Was Zweitligist Kaiserslautern gegen Bayer Hoffnung macht

Dass sich Kaiserslautern mit Sensationen auskennt, beweist genau diese Saison kurz vor der Jahrtausendwende. Als bislang einzige Mannschaft in der deutschen Fußball-Historie konnten die Lauterer in der Saison 1997/98 als Aufsteiger die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Schon am ersten Spieltag besiegte die Elf von Trainerlegende Otto Rehhagel den FC Bayern München mit 1:0. Auch das Rückspiel auf dem heimischen Betzenberg konnten die Pfälzer für sich entscheiden. Wichtige Punkte gegen den direkten Verfolger – am Ende der Saison krönten sich die Roten Teufel mit 68 Punkten und zwei Punkten Vorsprung vor den Bayern zum Meister.