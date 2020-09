Mühevoller Sieg im DFB-Pokal : Werder Bremen kämpft sich in Jena weiter

Werder Bremen kämpft sich in Jena weiter

Jena Bundesligist Werder Bremen ist in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich am Samstagabend bei Drittliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena vor 1600 Zuschauern mit 2:0 durch.

Werders Trainer Florian Kohfeldt begann vor 1600 Zuschauern im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld mutig und bot in Davie Selke und Sargent zwei Spitzen auf. Milot Rashica fehlte verletzt (Knieprellung). Der Bundesligist war optisch zunächst auch überlegen und hatte durch einen Pfostentreffer von Theodor Gebre Selassie (18.) die erste Großchance. Yuya Osako scheiterte mit einem Fernschuss knapp (25.).

In der Defensive unterliefen Werder aber wie schon in der Vorsaison viele einfache Fehler, auch fehlte beim Umschaltspiel das nötige Tempo, sodass die Gastgeber immer wieder in die Nähe des Bremer Tores kamen. Maximilian Oesterhelweg (21.) prüfte Bremens Keeper Jiri Pavlenka mit einem platzierten Schuss.