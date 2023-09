Dienstag im DFB-Pokal Warum Daniel Peretz das Bayern-Tor gegen Münster hütet

Nach dem Wiesnbesuch am Wochenende absolvierten die Bayern-Stars am Montagnachmittag ohne Kater das Abschlusstraining in München. „Mit Auge“, so Thomas Müller, hatten die Profis den Bierzelttermin absolviert. Es sei doch klar, „dass da keiner über die Stränge schlägt“, betonte Tuchel.