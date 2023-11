Siegtor in der 96. Minute Pokal-Wahnsinn in Saarbrücken – Bayern scheitert beim Drittligisten

Der aufgebrachte Thomas Müller diskutierte mit Joshua Kimmich, die anderen Stars des FC Bayern verschwanden innerhalb von Sekunden in der Kabine. Der Rekordsieger hat sich im DFB-Pokal mal wieder bis auf die Knochen blamiert und ist in der zweiten Runde mit 1:2 (1:1) beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gescheitert. Zudem droht ein Ausfall von Matthijs de Ligt. Der Abwehrchef verletzte sich in der Anfangsphase am rechten Knie - drei Tage vor dem Kracher gegen Dortmund herrscht Alarmstufe Rot.