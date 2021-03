Weitere Corona-Fälle beim Zweitligisten : Pokal-Viertelfinale zwischen Regensburg und Bremen droht Absage

Regensburg Das für Dienstagabend geplante DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen steht vor der Absage. Grund sind weitere positive Corona-Tests beim Zweitligisten.

Dem DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Werder Bremen am Dienstag (18.30 Uhr) droht die Absage. Beim Fußball-Zweitligisten aus der Oberpfalz seien über Cheftrainer Mersad Selimbegovic hinaus weitere Corona-Fälle aufgetreten. Dies berichtete Geschäftsführer Christian Keller bei der Pressekonferenz am Montag und sagte, dass der Verein daher mit einer Verlegung der Partie rechne. Auch die Grün-Weißen aus Bremen „gehen davon aus, dass die Partie nicht stattfinden wird“, hieß es auf der Homepage am Montag.