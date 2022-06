Erste Runde zeitgenau angesetzt : Diese vier Pokalspiele werden live im Free-TV übertragen

Düsseldorf Der DFB hat die erste Pokalrunde der Saison 2022/23 zeitgenau angesetzt. Gleich vier Spiele werden live im Free-TV übertragen. Die Partie zwischen Viktoria Köln und Bayern München findet im Rhein-Energie-Stadion statt.

Am 29. Juli 2022 starten die Spiele um den DFB-Pokal mit der 1. Hauptrunde. Am Mittwoch, 15. Juni, gab der Deutsche Fußball-Bund die zeitgenauen Terminierungen bekannt. Klar ist nun auch, welche vier Erstrunden-Partien im Free-TV übertragen werden. ARD und ZDF haben für die neue Saison gemeinsam die Rechte an insgesamt 15 Live-Spielen erworben, zwei mehr als bislang. Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland wird wie schon in den vergangenen Jahren alle 63 Spiele von der ersten Hauptrunde bis zum Finale live und in der Konferenz ausstrahlen.