DFB-Pokal VfB bestraft Dortmunder Angsthasenfußball

„Es hat vorne und hinten gefehlt“, sagte der Dortmunder Kapitän Emre Can im ZDF, „wir waren in den Zweikämpfen nicht stark genug, fußballerisch eine Katastrophe, gegen den Ball überhaupt nicht gut. Wir sind Dortmund, da muss mehr kommen! Wir müssen uns zusammensetzen, so kann es nicht weitergehen.“